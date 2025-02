Ilrestodelcarlino.it - La casa popolare all'ex portiere della Juventus

L'exNazionale Stefano Tacconi, guarito da un aneurisma ha beneficiato dell'assegnazione prima di unapoi sostituita da una seconda in pochi mesi.Visto che laspetta a chi versa in condizioni economiche precarie, con bassi redditi ardui da raggiungere e per non fare torto a chi ne ha realmente diritto chiedo come Tacconi abbia perduto i guadagni da calciatore. Sandro Pivetti