Anteprima24.it - La casa del maestro Roberto Murolo è diventata un museo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDal prossimo 21 febbraio i napoletani e gli appassionati della canzone napoletana potranno visitare ladove è cresciuto e dove ha vissuto il. La, denominato ‘MU’, si trova in via Cimarosa 25, nel quartiere Vomero, e con la sua apertura si restituisce alla città di un pezzo fondamentale della sua storia culturale e musicale. “Questanon è solo un riconoscimento a un grande artista quale– ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – credo che l’ultimo Festival di Sanremo abbia dimostrato che la canzone napoletana, oltre che essere un grandissimo patrimonio storico per l’Italia, è ancora viva, si sa aggiornare e sa seguire i tempi. E’ sicuramente la realtà più creativa d’Italia eè stato uno dei più grandi interpreti di questo patrimonio straordinario.