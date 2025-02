Lettera43.it - La buona stella di Cattelan e Diaco, i malumori ad Amici e le altre pillole tv

In Rai, come ovunque, ci sono principi e «principini». Così sono chiamati nei corridoi della televisione pubblica Alessandroe Pierluigi. Il primo, va premesso, è reduce dal successo del Dopofestival. Anche grazie all’accoppiata con Selvaggia Lucarelli, ospite fissa,è riuscito a eguagliare (con i numeri, eh) Fiorello e soci. Insomma il traino di Carlo Conti ha funzionato. E dire che il 44enne eterno giovane, dato varie volte come «prossimo conduttore» della kermesse sanremese, non aveva finora collezionato proprio dei successoni: Da grande in prima serata su Rai 1 fece solo il 13 per cento di share, Stasera c’èin seconda serata su Rai 2 ottenne una media poco superiore al 4 per cento. Per non parlare di Sanremo Giovani, la cui prima puntata si è fermata ai 527 mila telespettatori, pari al 3,7 per cento di share, seppur trainata dal 10,1 per cento della partita di tennis Sinner-Fritz.