La bestemmia di Lautaro dopo Juventus-Inter | ecco cosa rischia

– Le immagini diMartinez, visibilmente furioso al termine di, stanno facendo il giro del web. Il capitano nerazzurro, rimasto a scontro la Vecchia Signora nonostante alcune buone occasioni, sembra pronunciare frasi blasfeme. Tuttavia, l’assenza di un audio chiaro rende impossibile confermare con certezza quanto ipotizzato.?Molti si chiedono se il numero 10ista rischi una squalifica in base all’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede un turno di stop per l’uso di espressioni blasfeme durante la gara. Sul tema èvenuto Graziano Cesari, ex arbitro e opinionista di Pressing: “Le immagini saranno analizzate attentamente per capireabbia detto Martinez. La decisione spetta al Giudice Sportivo, previa eventuale segnalazione della Procura Federale”.