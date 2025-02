Quotidiano.net - La battuta di Ryan Reynolds sul caso Lively-Baldoni e la smorfia di Kevin Costner. Social impazziti

Roma, 17 febbraio 2025 –fa parlare di sé al Saturday Night Live (SNL): lo sketch con Tina Fey ed Amy Poehler è diventato virale. E questo soprattutto per ladell’attore che ha glissato con ironia sulla battaglia legale che sua moglie, Blake, sta portando avanti ai danni di Justin. Guerra giudiziaria che lo vede, fra l'altro, coinvolto in prima persona. Il siparietto, all’apparenza innocuo, ha subito sollevato un polverone sui. Lae ladiIl Saturday Night Live, noto per il suo tono comico e satirico, è stato il palcoscenico del ritorno pubblico didopo un lungo silenzio. E se già i riflettori erano puntati sulla coppia, l’attore canadese naturalizzato statunitense si è esposto ulteriormente, finendo nel mirino della Rete.