Lettera43.it - La battaglia quasi persa contro il Manchester City e lo sfrenato capitalismo darwiniano

Situazione ribaltata. Ilcontinua a vedersi dare ragione in giudizio sul tema della propria governance economica e dei metodi di (auto)finanziamento. E dallo spostamento dell’equilibrio di forze che ne consegue, nel braccio di ferro ingaggiato con la Premier League, deriva un ridisegno delle prospettive che non riguarda soltanto il clubllato dalla dinastia regnante degli Emirati Arabi Uniti, né esclusivamente il campionato di calcio inglese. A essere in ballo è l’idea stessa che il mondo del football globale possa dare regolazione a unche invece tende verso l’espansione darwiniana, esplicitamente orientata a far prevalere la legge del più forte. Questo è il vero oggetto del contendere.Omar Marmoush festeggia con Erling Haaland e Josko Gvardiol, giocatori del(foto Getty).