Ilpiacenza.it - La Banca di Piacenza ricorda Sforza Fogliani con Manzoni visto da Ettore Bassi e Marco Beretta

Leggi su Ilpiacenza.it

LadiCorradonel giorno dell’onomastico - mercoledì 19 febbraio, ore 18, nella Sala del PalaEventi di via Mazzini a lui dedicata - con un romanzo in musica per voce recitante e orchestra su “I promessi Sposi” di Alessandro. L’adattamento del.