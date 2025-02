Tarantinitime.it - Kyma Mobilità restituisce gli oggetti smarriti con FindMyLost

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidianolancia, un nuovo servizio per offrire ai clienti un’innovativa soluzione, tecnologica e affidabile, per ottimizzare i tempi di restituzione deglirinvenuti sugli autobus e sulle motonavi.Grazie ai clienti possono ora verificare, comodamente con lo smartphone o il pc, se l’oggetto che hanno smarrito è stato rinvenuto sui mezzi die, nel caso, stabilire rapidamente un contatto diretto con l’azienda per rientrarne in possesso.Questa importante novità è resa possibile grazie alla partnership siglata daconSrl, l’azienda che ha messo a punto il rivoluzionario sistema online che mette a disposizione una piattaforma digitale che consente di restituire rapidamente al legittimo proprietario glirinvenuti.