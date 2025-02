Justcalcio.com - Kyle Walker non è il suo vero nome!? Spiegata il nuovo design del kit per sconcertante di AC Milan

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’ACè una potenza del gioco europeo, unscolpito attraverso innumerevoli illustri battaglie combattute nel San Siro, qualcosa di un sito santo per qualsiasi appassionato di calcio.Un’altra parte del fascino sono quelle iconiche strisce rosse e nere, indossate da personaggi eterni come Paolo Maldini, Kaka e Ruud Gullit.Ma i Rossoneri sono andati in una nuova direzione con la loro ultima versione del kit, con una funzione in particolare sollevando alcune domande.Una funzione KitAC ha fan sconcertatoIlquarto kit è stato indossato per la prima volta nella Serie A Incontro di ACcon Hellasna. (Credito immagine: PUMA)Il quarto kit appena rilasciato – uno una base nera con lampi di verde, giallo e rosso e l’altro una versione rossa sorprendente nello stesso– è stato rilasciato per una causa lodevole: per celebrare il mese della storia nera negli Stati Uniti e in Canada.