Calcionews24.com - Kolo Muani Juve, contro l’Inter non segna, ma fa impazzire lo Stadium con la ruleta e l’assist a Conceicao – le pagelle

Leggi su Calcionews24.com

, un’altra ottima prova al suo primo derby d’Italia:non(ci va vicino), ma fa: le sueRandallcontinua a fare la differenza per la: nel derby d’Italia il francese a differenza delle sue altre uscite in Serie A non, ma questa .