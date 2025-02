Juventusnews24.com - Kolo Muani incanta anche senza segnare. Tuttosport: «Un centravanti vero, non ce n’è per nessuno». Voto incredibilmente alto

di Redazione JuventusNews24: «Un, non ce n’è per».moltoper l’attaccante franceseLa Juventus ha fatto suo il big match della venticinquesima giornata di campionato battendo l’Inter 1-0 all’Allianz Stadium. Tra i protagonisti assoluti di quest’ultimo derby d’Italia, secondo, c’èRandal8 – Nella prima mezzora tocca pochi palloni, poi delizia il pubblico con una conclusione al volo che Pavard gli devia in corner. Quando si piazza spalle alla porta non ce n’è per: vince tutti i duelli, smistando sempre con intelligenza verso il compagno più libero. Una sua ruleta deliziosa porta al gol di Chico. Unche sa, lottare e prendere falli.