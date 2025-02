Ilnapolista.it - Kolo Muani, il prestito alla Juventus potrebbe prolungarsi fino al 2026 a 6 milioni (Bargiggia)

Laè soddisfatta del rendimento di Randalnelle sue prime settimane a Torino. Il centravanti, di proprietà del Psg, ha già segnato 5 gol e fornito 1 assist in quattro presenze con i bianconeri; rimarràJuveal 30 giugno, ma a quanto pare il club vorrebbe allungargli il.IldialSecondo quanto riportato dal giornalista Paolosu X:Accordo di massima tra lae il Psg per allungare iloneroso dianche nella prossima stagione: sui 6il costo dell’operazione. Strategia per arrivare ad abbassare sui 45la quota ammortamento tra 2 stagioni e arrivare all’acquisto definitivo.Accordo di massima @fc @PSGinside per allungare iloneroso di @FR anche nella prossima stagione: sui 6 mln il costo dell’operazione.