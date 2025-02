Juventusnews24.com - Kolo Muani esaltato da Thiago Motta: «Voglio questo da lui, ecco cosa chiedo ai miei attaccanti»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24da: «». Le dichiarazioni dopo il successo nel derby d’Italia contro l’Interè intervenuto in conferenza stampa dopo Juve Inter, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni su– «che glifacciano gol, fa bene alla squadra e a loro. È un compito che hanno. Devono difendere, attaccare, partecipare, pressare: da quando è arrivato mette in difficoltà nel pressing. È un giocatore della Nazionale, giocava al Psg, ma a lui come a tutti glinon solo il gol. Sta facendo molto bene e deve migliorare anche lui».LA CONFERENZA STAMPA DIPOST JUVE INTERLeggi su Juventusnews24.com