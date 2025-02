Juventusnews24.com - Kolo Muani è già diventato imprescindibile: anche quando non segna è decisivo! Questi numeri in Juve Inter sono la conferma: Thiago Motta ha trovato l’attaccante (del futuro?)

di Nicolò Corradinoè giàper la: l’analisi ai raggi X della prestazione delcontro l’Glibastati pochi secondi. Una giocata da campione per mandare in estasi il popolo bianconero e cancellare quella che, fino a pochi minuti prima, non era stata una serata facile. Contro la difesa dell’ha lottato per 90? su ogni pallone, pressato, alzato il baricentro della squadra e dato l’impressione che ogni momento potesse essere buono per decidere la partita. La verità è chehaun attaccante che si avvicina al suo prototipo ideale: un numero 9 in grado di abbassarsi e giocare per la squadra ma, allo stesso tempo, in grado con tecnica e forza di stravolgere le carte in tavola.Glibastati 24 tocchi e tutto il lavoro senza palla al piede per entrare nella storia di questo derby d’Italia.