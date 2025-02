Ilrestodelcarlino.it - King gela il PalaDozza, è festa. Trecento tifosi pesaresi in delirio

Fortitudo 70 Carpegna Prosciutto 71 FORTITUDO: Thomas 4, Bonfiglioli, Vencato 6, Aradori, Battistini, Bolpin 4, Panni 13, Cusin 2, Mian 23, Fantinelli 11, Freeman 7 Allenatore Caja CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 4, Cornis, Maretto 7, Imbrò 5, De Laurentiis ne,21, Bucarelli 1, Lombardi, Zanotti 12, Ahmad 21. Allenatore Leka Arbitri: Ursi, Moretti, Giovannetti. Note: parziali 16 a 19, 34 a 40, 55 pari. Tiri liberi: Bologna 9 su 14, Pesaro 19 su 22. Rimbalzi: Bologna 42, Pesaro 30.con un tiro da treilpieno come un uovo. Dal 68 a 70 a trenta secondi dal termine si passa al 71 a 70 con 13 secondi da giocare. Bologna non riesce a trovare la via del canestro e l’ultimo tiro si infrange sul ferro. Fine della partita e a quel punto sono iniziati i festeggiamenti deisaliti fino a Bologna per seguire questo match che rientra nella storia patria della pallacanestro.