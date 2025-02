Fanpage.it - Kim Sae-ron trovata senza vita nel suo appartamento: svelate le cause della morte dell’attrice 24enne

Kim Sae-ron, l'attrice coreana, è morta suicida a 24 anni. Dopo la notiziasua, sono state diffuse ledel decesso annunciate dalla polizia e riportate dai media coreani e statunitensi. La giovane attrice nel 2022 era stata multata per guida in stato di ebrezza e da allora la sua carriera in ascesa aveva avuto una battuta d'arresto.