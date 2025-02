Thesocialpost.it - Kim Sae-ron, trovata morta in casa la star di Bloodhounds

La notizia della morte di Kim Sae-ron, giovane attrice sudcoreana, ha sconvolto il mondo del cinema e i suoi fan. La 24enne è statapriva di vita nella suadi Seoul nella mattina di domenica 16 febbraio 2025. A scoprire il corpo è stato un amico che aveva in programma di incontrarla.Le indagini sulla morteSecondo quanto riferito dalla polizia all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, non sono stati rilevati segni evidenti di omicidio, ma le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, lasciando sgomento il pubblico che l’ha vista crescere sul grande schermo.La carriera di Kim Sae-ronNata a Seoul nel 2000, Kim Sae-ron ha esordito nel cinema da giovanissima, conquistando il pubblico con il suo talento precoce.