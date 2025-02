KievScholz | inappropriato invio truppe

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.20 E' "altamente" discutere ora dell'diin Ucraina. Così il cancelliere tedesco Scholz, al termine del vertice informale a Parigi. No ad una "pace imposta tramite diktat all'Ucraina", ha detto lasciando l'Eliseo. "Non può esserci una pace imposta che l'Ucraina deve accettare. Per noi è evidente che il paese deve percorrere la sua strada nell'Unione europea, deve poter difendere la sua democrazia e la propria sovranità". Poi ha assicurato: "l'Ucraina può fidarsi di noi", gli europei "continueranno a sostenere" Kiev.