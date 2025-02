Juventusnews24.com - Kelly Juve, svelata la condizione per l’obbligo di riscatto. Il difensore sarà riscattato dopo quel traguardo. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilinglese è stato acquistato a gennaio dal Newcastle: il club britannico ha acconsentito ad una clausola particolare per ildefinitivoLloydè uno degli ultimi arrivati del calciomercatodurante l’ultima sessione invernale di trattative. In merito a questo affare emergonoriguardo alla formula ed all’opzione diobbligatoria.I termini dell’affare, che ha reso possibile il binomio, sono stati svelati da Nicolò Schira. Secondo quanto si apprende su X, ilinglese è stato acquisito con un prestito oneroso a 3 milioni di euro più diritto diche a 14,5 milioni di euro più altri 6,5 di bonus. Questa cifra andrà esercitata obbligatoriamente al club della Premier League se lantus si qualificherà a una delle tre competizioni europee per la prossima stagione.