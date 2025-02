Velvetgossip.it - Kekko dei Modà: Sconfitti e umiliati, non ci sto

Il Festival di Sanremo 2025 ha messo a dura provaSilvestre e i, portando alla luce una serie di difficoltà che hanno caratterizzato la loro esperienza sul palco dell’Ariston. Sin dal primo giorno, il frontman si è trovato a fronteggiare un infortunio alle costole, causato da una caduta, che ha suscitato preoccupazione tra i fan in attesa della sua performance. Nonostante il dolore,ha dimostrato una notevole determinazione, riuscendo a esibirsi, ma le avversità sembravano non finire mai.Risultati deludenti e frustrazioneLe classifiche delle serate hanno evidenziato una posizione deludente per i. Ecco un riepilogo dei risultati:Prima serata: 25esimo postoSerata delle cover: 24esimo postoSerata finale: 28esimo postoTelevoto: 23esimo postoGrazie al televoto, isono riusciti a chiudere la competizione al 22esimo posto nella classifica finale.