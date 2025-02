Panorama.it - Kate Middleton e William assenti ai BAFTA: ecco perché

Leggi su Panorama.it

L’assenza del principee della principessaalla cerimonia dei2025 non è passata inosservata. Tradizionalmente, il principe di Galles, in qualità di presidente della British Academy of Film and Television Arts, partecipa all’evento annuale celebrato alla Royal Festival Hall di Londra, spesso accompagnato dalla moglie. Tuttavia, quest’anno la coppia ha scelto di dare priorità alla famiglia, optando per una vacanza in un’esclusiva isola caraibica.L’ultima apparizione congiunta dei principi del Galles airisale al 2023, poco dopo la scomparsa della regina Elisabetta II. La loro presenza sul red carpet era stata accolta con grande entusiasmo, segnando uno dei momenti più attesi della serata. Ma già nel 2024,aveva dovuto rinunciare a causa della sua malattia, lasciandoa rappresentare da solo la coppia reale.