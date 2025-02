Oasport.it - Karate: l’Italia saluta la Serie A di Larnaca senza ulteriori podi

L’ultima giornata della tappa didellaA dinon regala soddisfazioni ai colori azzurri, che fra venerdì e sabato era andata a cogliere due terzi posti e una vittoria.A livello femminile, con le categorie -61 e -68 kg, da segnalare c’è il settimo posto di Aurora Graziosi (-61 kg), conna che al netto di un buon percorso iniziale non è riuscita a scalare la classifica per arrivare sino alla zonao.Al maschile, con le categorie -75 e -84 kg, anche qui c’è da registrare il settimo posto di Joseph Rossi (-75 kg): l’azzurro ha fatto un percorso simile alla compagna di squadra non trovando però lo spunto vincente al momento giusto per cercare di arrivare a uno dei quattro posti a disposizione sulo.Prossimo appuntamento fissato con la Premier League di: in calendario dal 14 al 16 marzo in quel di Hangzhou, in Cina.