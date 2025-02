Sport.quotidiano.net - K Sport conquista la vetta. Atletico, trasferta amara

montecchio 2mariner 0GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (23’ st Gurini), Torelli (49’ st Guglielmo), C(15’ st Micchi), Magnanelli (41’ st Sakaj), Di Pollina (23’ st Fiorani). All. Magi.MARINER: Amato, Marucci, Bontempi, Panza (26’ pt Sharif) Kiwobo (43’ st Tassi), De Vito, Lorenzoni, Raggio (16’ st Rodriguez), Cialini, Napolano (16’ st Oddi), Verdesi (43’ st Picciola). All. Puddu. Arbitro: Latuga di Pesaro. Reti: 39’ pt Nobili, 43’ st Micchi. Grande vittoria del Montecchio Gallo che vince con merito una buona gara sull’Mariner. L’avvio vede gli ospiti provare a costruire dal basso il gioco e i locali bravi a realizzare un pressing alto senza nulla o quasi concedere all’avversario. All’8’ ghiotta occasione locale con Torelli servito dalla sinistra da Peroni calcia in bocca al portiere.