Juventus Next Gen ufficiali date e orari dei prossimi match dei bianconeri | il calendario dalla 14ª alla 19ª giornata di ritorno

Sonoglie ledeidellaGen in campionato. La Serie C entra sempre più nel vivo con le partite che diventano importanti per conquistare un posto nei playoff.14^GEN-Foggia Sabato 22 marzo, ore 17:3015^Turris-GEN Sabato 29 marzo, ore 15:0016^GEN-Crotone Sabato 5 aprile, ore 15:0017^Taranto-GEN Sabato 12 aprile, ore 15:0018^GEN-Cavese Sabato 19 aprile, ore 18:3019^ACR Messina-GEN Sabato 26 gennaio, ore 16:30