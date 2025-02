Terzotemponapoli.com - Juventus, Motta: “Vittoria speciale, crescita continua”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un successo dal saporeLadi Thiagoha conquistato unafondamentale contro l’Inter, in un match che ha regalato emozioni e tensione fino all’ultimo minuto. Il tecnico bianconero ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni de La Domenica Sportiva, sottolineando l’atmosfera unica di questa sfida. “L’avevo detto già alla vigilia: è una gara diversa, forse la più seguita in Serie A”, ha dichiarato. Laha saputo soffrire nel primo tempo per poi reagire con determinazione nella ripresa, trovando le giuste contromisure contro un’Inter aggressiva e dominante nel possesso.: La chiave del successo: il gioco collettivoha analizzato il percorso della squadra durante i novanta minuti, evidenziando le difficoltà iniziali e i miglioramenti nel secondo tempo.