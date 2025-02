Tvplay.it - Juventus, l’infortunio fa suonare l’allarme: pazza idea di Thiago Motta

Il recente infortunio in casapotrebbe stravolgere le gerarchie e decisioni di, attenzione alle novità già in vista del ritorno in Champions League contro il PSV e per la sfida della 26^ giornata in campionatoNon arrivano buone notizie dall’infermeria dellain merito alle condizioni fisiche di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, infatti, non ha ancora recuperato dal recente acciacco muscolare e difficilmente recupererà per la sfida dei playoff di Champions League contro il PSV. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma non trapela ottimismo. Quasi certa la sua assenza anche in vista del match della 26^ giornata di campionato.fa suonadi(LaPresse) TvPlay.itL’assenza di Douglas Luiz potrebbe coincidere con la conferma di Thuram e Koopmeiners dal primo minuto con l’esclusione di Locatelli dai titolare.