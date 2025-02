Internews24.com - Juventus Inter, una questione di famiglia: il retroscena dei fratelli Thuram

di Redazione, ecco cosa è successo tra iMarcus e Kephren: ilNella recente sfida tra, che ha visto i bianconeri prevalere per 1-0 grazie al gol di Francisco Conceicao, la partita ha avuto un sapore speciale per i, Marcus e Kephren. Il bianconero ha iniziato la gara titolare, mentre Marcus è entrato nel secondo tempo. Entrambi i giocatori si sono trovati spesso a duellare in campo, scambiandosi anche qualche spallata, segno di una competitività fraterna che ha caratterizzato il match.Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, al termine della partita, un toccante momento ha catturato l’attenzione. Dopo il fischio finale, Marcus ha dimostrato affetto verso il fratello minore, andando a baciarlo, un gesto che ha commosso i presenti allo stadio e a casa davanti la tv.