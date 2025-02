Calciomercato.it - Juventus-Inter, mancano tre cartellini: due pesi e due misure per Mariani

Tanti episodi dubbi nel derby d’Italia, coinvolti anche gli allenatori Thiago Motta e Inzaghi. Graziato Conceicao su DumfriesE’ stato un derby d’Italia più tranquillo del previsto quello che laha vinto 1-0 contro l’nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Promossa la direzione di gara dell’arbitro, che non si è mai fatto sfuggire di mano la partita, sebbene qualche sbavatura ci sia stata.in Juve-(LaPresse) – Calciomercato.itDetto che per il rischio squalifica con la prova tv a Lautaro Martinez per espressioni blasfeme dopo il triplice fischio parliamo in un articolo a parte, l’errore più grande del fischietto di Aprilia durante i 90 minuti è stato quello di non aver ravvisato il fallo di Conceicao su Dumfries: una trattenuta poco prima dell’ingresso dal lato corto dell’area di rigore che merita anche l’ammonizione.