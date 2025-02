Internews24.com - Juventus Inter, Lautaro furioso a fine partita. Espressioni blasfeme, c’è il rischio squalifica – VIDEO

di Redazione, al triplice fischiodiMartinez. Il capitano nerazzurro rischia laIl derby d’Italia porta con sé, come di consueto, diverse riflessioni e ragionamenti sullacosì come diverse polemiche sui singoli episodi. Lasi aggiudica il match e ottiene la quarta vittoria di fila tra campionato e Champions, l’esce rabbiosa dal 184esimo incontro con i bianconeri. Rabbia palpabile anche asul viso e sui gesti di.IMPAZZIRESBORROpic.twitter.com/w4HYHtT49F— cardinale porco (@CiauEngioier) February 16, 2025 Il capitano nerazzurro al triplice fischio lascia il campo furente, non è più riuscito a controllare la rabbia maturata durante tutta la gara amplificata poi dal risultato finale.