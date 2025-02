Inter-news.it - Juventus-Inter IN tre punti: Inzaghi scopre che i jolly ora sono finiti

è un incubo da cui è difficile svegliarsi per, la sua squadra e tutta la tifoseria nerazzurra. Un altro passo falso. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 25ª giornata di Serie ATORINO – Altra frenata per l’di Simone, che in casa delladell’ex nerazzurro Thiago Motta non riesce a recuperare lo svantaggio minimo. Niente primo posto, che si allontana di un punto rispetto all’ultima settimana nonostante il mezzo passo falso del Napoli (56).seconda a quota 54alle spalle della capolista e seguita dall’Atalanta (51). Analizziamo(0-1) di Serie A in tre.Simonesbuffa a San Siro durante-Bologna di Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.