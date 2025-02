Ultimouomo.com - Juventus-Inter è stata decisa dai cambi

È il secondo minuto di recupero, Thiago Motta si sbraccia per chiedere alla propria linea difensiva di non abbassarsi troppo sulla circolazione palla dell’. Sul lancio disperato di Pavard, Gatti riesce ad anticipare Correa e, con un’azione ormai diventata abituale per il difensore bianconero, prosegue la sua corsa in conduzione. Il centrale bianconero serve Nico Gonzalez sulla fascia sinistra ma nemmeno a questo punto considera terminato il proprio lavoro. Gatti, insomma, continua ad accompagnare l’azione: riceve il pallone di ritorno di Gonzalez e serve un bel passaggio per Kolo Muani.È un'azione tra tante, ma significativa della volontà mostrata dallanel secondo tempo di aggredire gli avversari e di nonare il proprio atteggiamento tattico nemmeno dopo il gol di Conceição.