Sport.quotidiano.net - Juventus-Inter 1-0, Thiago Motta: “Successo meritato per quanto fatto nella ripresa”

Torino, 16 febbraio 2025 - Il derby d'Italia se lo aggiudica la. I bianconeri sconfiggono l'1-0 grazie alla rete di Conceicao. Unfondamentale per la Vecchia Signora, che sale a quota 46 punti e aggancia il quarto posto. I nerazzurri invece perdono una lunghezza dal Napoli, che sale a +2 rispetto alla Beneamata. Per i lombardi si tratta del secondo ko nelle ultime tre uscite, peraltro il secondo di fila in trasferta. Grande felicità ovviamente in casa dei piemontesi, come testimoniato dalle parole a fine gara di Khéphren Thuram. "Siamo contenti di aver ottenuto un'altra vittoria, era importante perché abbiamo giocato contro una grande squadra come l', ci dà fiducia per le prossime partite - il messaggio del francese - Il confronto con mio fratello Marcus? Come giocare nel giardino.