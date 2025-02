Sbircialanotizia.it - Juventus-Inter 1-0, Conceicao stende i nerazzurri: Napoli resta primo

La Juve aggancia la Lazio al quarto posto,a -2 dalla vetta Un gol dibasta alladi Thiago Motta per vincere il Derby d'Italia con l'1-0 e volare al quarto posto in classifica, agganciando la Lazio a 46 punti. Iinvece, dopo il pari del, non riescono ad . L'articolo1-0,è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.