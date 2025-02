Sololaroma.it - Juventus-Inter 1-0, Conceicao decisivo: niente sorpasso per Inzaghi

La domenica calcistica di Serie A si è conclusa con un vero e proprio big match, con una sfida che tutti hanno atteso. In quel dell’Allianz Stadium, infatti, è andata in scena la partita traed, fondamentale per quanto concerne le zone alte della classifica. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Un successo cruciale per i bianconeri, che fermano il possibiledei nerazzurri al Napoli in testa alla classifica.Primo tempo di buon livello da parte degli ospiti, che creano diverse occasioni per passare in vantaggio e scheggiano un palo con Denzel Dumfries. Nella ripresa il copione non cambia, fino al 74?. Franciscoporta in avanti la Vecchia Signora con un preciso mancino dal cuore dell’area di rigore, sfruttando la difesa mal piazzata dei Campioni d’Italia.