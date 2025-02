Sport.quotidiano.net - Juve, svolta da big. Conceição decide il Derby d’Italia. L’Inter non punge e frena ancora

In testa al campionato resta il Napoli.una volta la trasferta in casa dellantus risulta indigesta al, che perde 1-0 per la rete die finisce a due punti dai partenopei. Motta, invece, aggancia la Lazio in quarta posizione, ad oggi l’ultima che qualifica alla prossima Champions League. Una volta di più, i nerazzurri mancano l’appuntamento nel “big match“, come è accaduto neldi Milano perso all’andata, come in Inter-ntus 4-4 dell’andata o nell’1-1 col Napoli al Meazza, sempre nel primo dei due gironi di campionato. Per Inzaghi non fa la differenza in positivo nemmeno l’aver potuto lavorare senza impegni infrasettimanali vicini, quelli che ha dovuto affrontare l’avversaria dovendo passare per i playoff di Champions contro il Psv. Anzi: nel finale è sembrata lala squadra con maggior benzina nel motore equella arruffona, con poche idee per impattare.