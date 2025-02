Juventusnews24.com - Juve Inter, vittoria pesante nel derby d’Italia: non era mai accaduto nel corso di questa stagione! Il dato

di RedazionentusNews24, la “stoccata” di Conceicao ha permesso ai bianconeri di vincere la terza gara consecutiva. Non era mai successo quest’annoL’Allianz Stadium è stato il teatro di un successo fondamentale lantus. I bianconeri hanno battuto l’nel, valevole per la 25^ giornata di Serie A. La conclusione vincente di Francisco Conceicao ha permesso alla Vecchia Signora di centrare un successo fondamentale in chiave Champions League, ma anche a livello di mera statistica.L’1-0 di, infatti, ha consentito di raggiungere la terzaconsecutiva in campionato per la prima volta in, come riporta il sito specializzato Opta Paolo su X. L’ultima volta che c’è stato questo filotto dobbiamo risalire al periodo che va da dicembre del 2023 al gennaio del 2024.