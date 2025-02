Calciomercato.it - Juve-Inter, Thiago Motta in conferenza: “Abbiamo rispettato troppo l’avversario e su Cambiaso…”

Leggi su Calciomercato.it

ha speso parole di elogio per la sua squadra instampa, dopo la vittoria dellantus contro l’: “È arrivata la meritata ricompensa”È unestremamente soddisfatto quello che si è presentato instampa dopo la vittoria per 1-0 dei bianconeri, anche se ha trovato diversi aspetti da migliorare nella prestazione dei suoi ragazzi.in: “e su Cambiaso.” – Calciomercato.it (LaPresse)Lantus si è aggiudicata il derby d’Italia con il gol di Conceicao, dopo una giocata spaziale di Kolo Muani, anche se il primo tempo è stato appannaggio dell’. Di seguito tutte le dichiarazioni diinstampa.AMBIENTE – “Questa partita l’giocata in un ambiente speciale,disputato un ottimo secondo tempo emeritato la vittoria”OBBLIGO – “Oral’obbligo di presentarci domani mattina per prepararci mentalmente e fisicamente al massimo per il ritorno di Champions League e per andare agli ottavi”ERRORI – “, subendo troppe occasioni che non dobbiamo subire.