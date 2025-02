Internews24.com - Juve Inter, Stramaccioni: «Per i nerazzurri ci sarebbe da interrogarsi sul secondo tempo, e sullo Scudetto…»

di Redazione: «Per icidarogarsi sul, eScudetto.» Le parole dell’ex tecnico nerazzurroCosi negli studi Dazn, Andreadopo il ko dell’nel match contro la. Ecco le parole:LE PAROLE- «La vittoria dellantus è importantissima, da vittorie così passa la consapevolezza di diventare una grande squadra. Lacosì torna quarta ed è importantissimo per Motta questo. L’resta in corsa per lo scudetto col Napoli naturalmente, ma è la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. E c’è darogarsi sul. L’ha ancora le potenzialità per vincere lo scudetto. Sottolineo la facilità con cui va a prendere certi gol e non riesce a gestire alcuni risultati ecco. L’anno scorso magari avrebbe fatto 0-0 ecco, in alcuni momenti prende gol con facilità.