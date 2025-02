Juventusnews24.com - Juve Inter, Marco Baridon a caldissimo: «Partita di sacrificio e generosità. Il gol di Conceicao è un segnale importante per questi motivi» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del direttore dintusnews24 direttamente dall’Allianz StadiumAl termine della sfida trantus evalida per i playoff d’andata di Champions League,, direttore dintusnews24, ha commentato la prestazione dei bianconeri soffermandosi sul grande secondo tempo dei bianconeri e sulla rete diche ha regalato i tre punti. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)Questa vittoria per 1-0 permette alla squadra di Thiago Motta di agganciare al quarto posto la Lazio e darà sicuramente fiducia in vista del prossimo match. Ilcon l’analisi del match.Leggi suntusnews24.