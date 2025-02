Juventusnews24.com - Juve Inter, il gol di Conceicao fa impazzire di gioia… Koopmeiners! La sua reazione è già diventata virale – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la stoccata difa esultare tutto il popolo bianconero e non solo: l’esultanza diè senza freni. IlFranciscoè il nuovo mito della tifoseria dellantus. Chico è forse entrato definitivamente nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora per il goal che ha segnato in. Nella sua conclusione c’era tutto: precisione tecnica, qualità, rabbia e determinazione. La stessa rabbia e la stessa determinazione mostrata da Teun.Koop’s reaction after Chico’s goal pic.twitter.com/KvERFkAUsa—FC (@fcdotcom) February 17, 2025Dopo il goal dell’1-0, il centrocampista olandese è stato pescato in un momento di grandissima euforia. Prima le due mani sbattute a terra, poi l’urlo. Questi due gesti non sono passati inosservati al pubblico social di X, che ha potuto apprezzare il “ruggito” dell’ex atalantino.