Juve batte Inter 1-0, un altro Conceicao ferisce Inzaghi

TORINO (ITALPRESS) – Vittoria pesante per lantus, chein casa l’per 1-0 e inanella il quarto successo consecutivo tra campionato e Champions League. Decisiva la rete nel secondo tempo di Francisco, che impedisce così alla squadra di Simonedi sorpassare il Napoli in testa alla classifica, portando invece i suoi in zona quarto posto. Adesso i campani, in vetta alla Serie A, sono a +2 sui nerazzurri. Fatale unper l’, come in SuperCoppa.Inizio di gara divertente, con il team diche al 19? ha la doppia occasione per l’1-0: prima con Taremi, coordinatosi in rovesciata ma fermato da Di Gregorio, poi con Dumfries, che sul successivo cross di Lautaro devia di testa non trovando però la porta. Risponde lantus con due chance create dai tiri di Nico Gonzalez e, respinti entrambi da Sommer, attento e reattivo.