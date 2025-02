Nerdpool.it - Jurassic World Rebirth: il ritorno di un dinosauro iconico dopo 20 anni

Il nuovo capitolo della saga,, arriverà nei cinema quest’estate portando con sé un’orda di dinosauri spaventosi che daranno filo da torcere ai protagonisti. L’isola in cui è ambientato il film ospita alcuni dei dinosauri più pericolosi mai creati nei progetti diPark, tra cui mutazioni genetiche inquietanti e creature sopravvissute all’era moderna. Con il T-Rex, i raptor e la misteriosa creatura intravista nel trailer, il team che si avventurerà sull’isola avrà un compito tutt’altro che semplice.Ma le minacce non finiscono qui. Il trailer ha confermato che un altro temibile (e amatissimo)della saga sta per fare il suo grandein: il Spinosauro.Ildello SpinosauroGli appassionati della saga ricorderanno lo Spinosauro, ilprincipale diPark III, uscito nei cinema nel 2001.