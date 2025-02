Quotidiano.net - Jurassic World la rinascita, quando esce e prime anticipazioni sul film

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 – I dinosauri stanno per tornare tra noi. No, fortunatamente non si tratta di una bislacca previsione per il 2025 ma di una conferma per le vendite cinematografiche. Quest'anno, infatti, sarà distribuito il primo capitolo di un nuovo franchise legato al mondo diPark. Ecco lesulla pellicola in arrivo la prossima estate.– La: trama e cast Ladel sottotitolo è proprio simbolico e tende a evidenziare l'intenzione, palesemente dichiarata, di puntare a una nuova trilogia con i dinosauri resi celebri dalla mente di Steven Spielberg. Ecco la trama ufficiale della pellicola: “Cinque anni dopo gli eventi di- Il Dominio, l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri.