Oasport.it - Judo, il podio di Bedel e non solo. Buone notizie a Baku dalle seconde linee azzurre

Dopo sette piazzamenti tra il quinto ed il settimo posto, ci ha pensato Kenny Komia regalare alitaliano il primostagionale nel World Tour archiviando una preziosa terza posizione nel corso dell’ultima giornata del Grand Slam di2025. Il friulano ha interrotto una sequenza negativa per il movimento azzurr0 di cinque sconfitte consecutive da inizio anno nelle finali di consolazione (le prime due a Parigi, poi altre tre in Azerbaigian), ottenendo il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore.Il passaggio dai -81 ai -90 kg sembra aver consentito al pordenonese classe 2000 di effettuare il tanto atteso salto di qualità, dimostrandosi subito molto competitivo nella nuova categoria di peso con la vittoria dello scorso novembre all’European Open di Roma (battendo anche il campione mondiale 2023 Luka Maisuradze) e l’ottima prestazione dia quasi quattro anni di distanza dalla sue due uniche precedenti apparizioni in uno Slam (Tel Aviv e Tbilisi 2021).