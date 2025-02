Zonawrestling.net - Jim Ross: “Big Show nell’olimpo dei giganti WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

Jimha recentemente condiviso i suoi pensieri sull’eredità di Bige di altri leggendarinel wrestling professionistico durante un episodio del suo podcast, Grilling JR. Il commentatore veterano si è anche aperto sulla gestione di Vader da parte della WWE e sulle difficoltà che l’ex WCW Champion ha dovuto affrontare con la gestione del peso. Discutendo dell’approccio della WWE a Vader,ha chiarito che la compagnia non stava cercando di punirlo per il suo peso, ma piuttosto di aiutarlo a rimettersi in forma. “Beh, abbiamo cercato di incoraggiare Leon a perdere peso. L’ho mandato alla Duke Weight Loss Clinic. E sai, ha finito per ingrassare mentre era lì, sgattaiolare fuori e tubare il pollo. Quindi non credo che stessimo punendo nessuno. Abbiamo cercato di spiegargli: ‘Non puoi farlo.