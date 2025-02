.com - Jesi / Fioretto, Matilde Calvanese bronzo in Francia

Leggi su .com

Nel Circuito Europeo Under 23 ‘Fencing for Everyone’. Buona prestazione anche in campo maschile con la sesta posizione di Jacopo Bonato, 17 febbraio 2025 – C’erano tre italiane in gara e sono salite tutte e tre sul podio ieri ad Antony, nella tappa francese difemminile del Circuito Europeo Under 23 “Fencing for Everyone. Da segnalare l’ottimodellana(del Gruppo Sportivo Fiamme Oro). A vincere Carlotta Ferrari che in finale ha superato Margherita Lorenzi. 75 le fiorettiste in gara con lache in semifinale ha perso contro la Lorenzi per 15-11.Nella gara maschile buona la prova di Jacopo Bonato (del Club Scherma), unico fiorettista italiano in pedana, che ha chiuso in sesta posizione.©riproduzione riservataL'articoloinproviene da Lo sport della Vallesina.