Jasmine Paolini chiamata agli straordinari: il doppio impegno giornaliero sta diventando un'abitudine

Così come accaduto martedì scorso nel WTA 1000 di Doha, anche domanisaràalin campo, dovendo giocare prima in singolare e successivamente innel WTA 1000 di Dubai, torneo nel quale esordirà in entrambi i tabelloni.La scorsa settimana il duplicefu fruttuoso per, che vinse sia in singolare, contro la transalpina Caroline Garcia, sconfitta con lo score di 6-3 6-4, sia in, dove in coppia con Sara Errani sconfisse la norvegese Ulrikke Eikeri e la romena Monica Niculescu per 6-3 6-2.Domani, invece, l’azzurra, accreditata della quarta testa di serie in entrambi i tabelloni e per questo esentata dal primo turno, giocherà in singolare contro la qualificata tedesca Eva Lys, ed in, sempre in coppia con Sara Errani, contro la russa Alexandra Panova e la magiara Fanny Stollar.