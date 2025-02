Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner offre lavoro, il compenso è stellare: ecco chi sta cercando

Concluso l'accordo con la Wada, oradeve affrontare i primi giorni dei tre mesi di sospensione pattuiti con l'agenzia anti-doping. Il numero uno al mondo farà ritorno in campo soltanto il prossimo 4 maggio. Ma, fino ad allora, dovrà rispettare le regole stringenti previste per la squalifica. L'azzurro infatti non può allenarsi sia in strutture ufficiali sia con un tesserati del circuito professionistico. Come fare quindi? Trattandosi del tennista più forte del mondo,non avrà difficoltà a trovare un campo privato e un ex giocatore disponibile a palleggiare con lui fino al prossimo 13 aprile. E c'è anche un incentivo non da poco. Stando a quanto riferisce Repubblica, il numero uno al mondo offrirà unmolto importante a chi lo accompagnerà nei prossimi due mesi.