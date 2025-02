Thesocialpost.it - Jannik Sinner, il rumore dei nemici: i tennisti che lo hanno attaccato

Leggi su Thesocialpost.it

La sospensione di tre mesi inflitta aa seguito dell’accordo con la Wada ha chiuso il caso Clostebol, ma non ha fermato le polemiche. Diversiespresso scetticismo o addirittura ostilità nei confronti del numero uno al mondo, alimentando i sospetti sulla sua condotta.Leggi anche: “È assurdo”: caso, Panatta è furioso, le sue paroleTra i più critici spiccano Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, ma anche altri giocatori si sono schierati contro la gestione del caso e la presunta disparità di trattamento nei confronti di.Kyrgios, il nemico numero uno diNick Kyrgios è stato il più acceso oppositore di, criticandolo sia prima che dopo la conclusione del caso Clostebol. L’australiano ha ripetutamente, insinuando che la sua positività al doping non fosse una semplice contaminazione, come invece stabilito dalle indagini dell’Itia e della Wada.