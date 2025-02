Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il retroscena: ecco come vuole trasformare la squalifica in un'arma perfetta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Qualche giorno a casa sua, a Sesto Pusteria, una sciata con il fratello Mark e poi giù a studiare il piano di lavoro per organizzare le settimane che lo dividono dal 7 maggio, giorno nel quale tornerà a essere Supersulla terra battuta del Foro Italico. Obiettivo: vincere gli Internazionali di Roma 2025 e tornare più forte di prima, per mostrare alla Wada che, nonostante tutto, è lui a dettare la legge del più forte nel tennis moderno.è tornato ieri da Doha, dove si trovava al momento del patteggiamento dei tre mesi di “ineleggibilità” durante i quali non potrà giocare tornei ufficiali della Atp nè allenarsi in alcun circolo affiliato alla federtennis. Nè tantomeno al Country Club di Montecarlo laddove il ragazzo ha la residenza o in strutture che ospitano solitamente gare ufficiali.